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Камням тут не место: врач назвал продукт, необходимый для здоровья желчного пузыря — найдете на любом прилавке

Камням тут не место: врач назвал продукт, необходимый для здоровья желчного пузыря — найдете на любом прилавке

13:33, 11 июл 2025

Желчный пузырь — небольшой орган, но его значение для организма трудно переоценить. Когда он работает нормально, наше пищеварение функционирует без сбоев, обмен веществ остается в норме, а вес не доставляет проблем. Однако при нарушении его работы могут возникнуть серьезные проблемы, самой распространенной из которых является образование камней.

Камни в желчном пузыре — это не просто неприятность, а серьезная проблема, способная значительно ухудшить качество жизни человека. В некоторых случаях пациентам приходится соблюдать строгую диету, а иногда даже прибегать к хирургическому вмешательству. Поэтому профилактика этого состояния крайне важна.

Нутрициолог Ольга Ильичева предлагает простой, но эффективный способ поддержания здоровья желчного пузыря — включение в рацион рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами. Эти вещества обладают удивительными свойствами: они препятствуют формированию желчных камней, уменьшают содержание кальция и белка в желчи, что помогает сохранять ее состав стабильным.

Особое внимание стоит обратить на такие виды рыб, как сельдь и лосось. Сельдь — настоящая сокровищница полезных веществ. Помимо омега-3, она содержит белки, кальций, магний, калий, ниацин и витамин B12. Лосось также богат омега-3 и другими важными для организма элементами. При этом обе рыбы отличаются низкой калорийностью, что делает их идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом.

Включая эти виды рыбы в свой рацион регулярно, вы сможете значительно снизить риск образования камней в желчном пузыре и улучшить его функционирование. Это, в свою очередь, положительно скажется на вашем общем самочувствии и качестве жизни.

Однако помните, что любые изменения в диете следует обсуждать с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергии. Эта информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультации специалиста. Берегите свое здоровье и прислушивайтесь к своему организму!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: здоровье
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