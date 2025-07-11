Сделайте это перед сном — и уровень сахара в крови не станет выше 4,5 ммоль/л: панацея для диабетиков найдена — больше никаких таблеток

13:10, 11 июл 2025

Проблема повышенного уровня сахара в крови становится все более актуальной. Многие люди, сталкиваясь с этой проблемой, часто прибегают к самолечению, что может привести к нежелательным последствиям. Однако недавние исследования предлагают альтернативный и безопасный метод нормализации уровня глюкозы — регулярные физические нагрузки.

Леонид Капилевич, возглавляющий кафедру спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины в Томском государственном университете, поделился интригующими результатами эксперимента в интервью «Российской газете». Ученые провели исследование на крысах с диагнозом сахарный диабет, подвергая их ежедневным 40-минутным тренировкам. Параллельно велось наблюдение за контрольной группой животных, не участвовавших в физических упражнениях.

Результаты эксперимента оказались впечатляющими. Капилевич подчеркнул: «Физические нагрузки выступают не просто как вспомогательное средство, а как ключевой механизм, непосредственно влияющий на развитие сахарного диабета». По его словам, правильно подобранные упражнения способны значительно улучшить состояние пациента и снизить концентрацию глюкозы в крови.

Особенно интересным открытием стала эффективность вечерних тренировок. Исследователи обнаружили, что занятия спортом в конце дня дают максимальный эффект для нормализации уровня сахара в крови у людей.

Важно отметить, что нормальный уровень глюкозы в крови из пальца натощак не должен превышать 5,5 ммоль/л, а в венозной крови — 6,0 ммоль/л. Эти показатели служат ориентиром для оценки эффективности физических нагрузок в борьбе с повышенным сахаром.

Несмотря на многообещающие результаты исследования, специалисты призывают к осторожности. Перед началом любой программы физических упражнений, особенно при наличии проблем со здоровьем, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом. Индивидуальный подход и медицинский контроль остаются ключевыми факторами в управлении уровнем сахара в крови.

Автор: Алия Карачурина