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Утром или вечером: когда нужно есть клубнику для укрепления иммунитета — простое правило назвал врач Логинов

Утром или вечером: когда нужно есть клубнику для укрепления иммунитета — простое правило назвал врач Логинов

13:01, 11 июл 2025

В разгар сезона клубники многие задаются вопросом: когда лучше всего наслаждаться этой сочной ягодой? Ведущий гастроэнтеролог Владимир Логинов поделился своим экспертным мнением по этому вопросу, развеяв некоторые мифы и предложив полезные рекомендации.

Клубника, известная своим богатым набором питательных веществ и витаминов, может стать отличным дополнением к рациону в любое время суток. Однако, как отмечает доктор Логинов, существуют определенные преимущества употребления этой ягоды в разное время дня.

Утренняя порция клубники способна зарядить организм энергией на весь день. Высокое содержание витамина С в ягоде не только укрепляет иммунную систему, но и помогает организму бороться с воспалениями и инфекциями. Интересно, что всего 100 граммов клубники обеспечивают около 60 мг витамина С, что составляет значительную часть суточной нормы (75 мг для женщин и 90 мг для мужчин).

Вечером клубника может стать идеальным выбором для легкого и полезного ужина. Низкая калорийность и высокое содержание пищевых волокон делают ее отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом или стремится улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на множество полезных свойств, доктор Логинов предупреждает о необходимости осторожного подхода к употреблению клубники людьми с диабетом. Ягода содержит природные сахара, поэтому пациентам с этим заболеванием рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением клубники в свой рацион.

В целом, если у вас нет специфических проблем со здоровьем, вы можете наслаждаться клубникой в любое время дня — утром, днем или вечером. Главное — помнить о умеренности и прислушиваться к своему организму.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: клубника здоровье советы
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