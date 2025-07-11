Доза имеет значение: врач-эндокринолог рассказала, сколько сахара можно есть женщинам и мужчинам

12:37, 11 июл 2025

Многие задаются вопросом: как найти баланс между удовольствием от любимых лакомств и заботой о собственном здоровье? Недавно эксперт в области эндокринологии пролила свет на эту проблему, предоставив рекомендации по оптимальному потреблению сахара.

Наталия Тананакина, кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог АО «Медицина», поделилась своим профессиональным мнением о суточных нормах потребления сахара. По ее словам, универсального рецепта здесь нет — все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. Однако есть общие ориентиры, которых стоит придерживаться.

Для женщин эксперт рекомендует ограничить потребление сахара 25 граммами в день, что эквивалентно шести чайным ложкам. Мужчинам позволяется немного больше — до 36 граммов или примерно девять чайных ложек. Эти цифры, впрочем, не высечены в камне. Тананакина подчеркивает, что они могут меняться в зависимости от возраста, уровня физической активности и общего состояния здоровья человека.

Важно понимать, что речь идет не только о сахаре, который мы добавляем в чай или кофе. Многие продукты содержат скрытый сахар или другие подсластители. Поэтому эндокринолог советует обращать внимание на общее количество углеводов, потребляемых за день, включая те, что содержатся в фруктах, выпечке и других продуктах.

Специалист также напоминает о негативных последствиях избыточного потребления сахара. Чрезмерное увлечение сладостями может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, кариес и диабет второго типа. Поэтому важно контролировать количество потребляемого сахара и стремиться к сбалансированному рациону.

В заключение стоит отметить, что полный отказ от сахара не является необходимостью. Ключ к здоровому образу жизни — это умеренность и осознанный подход к питанию.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen