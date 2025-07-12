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Кровоток будет работать как часы: вот, какие продукты нужны при густой крови — названы натуральные антикоагулянты

Кровоток будет работать как часы: вот, какие продукты нужны при густой крови — названы натуральные антикоагулянты

18:54, 12 июл 2025

Причины повышенной вязкости крови разнообразны и не ограничиваются только неправильным питанием или вредными привычками. Генетическая предрасположенность играет значительную роль в формировании этого состояния. Кроме того, малоподвижный образ жизни, лишние килограммы и даже некоторые медикаменты могут способствовать сгущению крови.

Последствия густой крови для организма могут быть весьма серьезными. Ухудшается циркуляция крови, что приводит к повышенному риску образования тромбов. Кровеносная система испытывает дополнительную нагрузку, что часто выражается в повышении артериального давления. Все это создает неблагоприятные условия для нормального функционирования организма.

Однако есть хорошая новость: диета может значительно улучшить состояние крови. Специалисты Университета персонализированной диетологии и нутрициологии выделяют ряд продуктов, способных эффективно снизить вязкость крови.

На первое место эксперты ставят цитрусовые, особенно лимоны и лаймы. Эти фрукты богаты витамином С, который играет ключевую роль в синтезе коллагена. Коллаген, в свою очередь, укрепляет стенки сосудов, делая их более эластичными и устойчивыми.

Не менее важны в рационе чеснок и лук. Эти овощи содержат аллицин — вещество, обладающее двойным действием. Оно не только разжижает кровь, но и снижает уровень холестерина, что дополнительно улучшает состояние сосудистой системы.

Ягоды также должны занять почетное место в вашем меню. Клюква, черника и голубика особенно богаты антиоксидантами и флавоноидами. Эти соединения способствуют разжижению крови и улучшают ее циркуляцию, обеспечивая комплексный положительный эффект на сердечно-сосудистую систему.

Важно отметить, что, несмотря на пользу этих продуктов, самолечение может быть опасным. Прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом. Только специалист может оценить ваше состояние и дать персонализированные рекомендации, учитывающие все особенности вашего организма.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: кровь
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