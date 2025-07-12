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Когда сахар обрушился ниже 3.9 ммоль/л: съешьте это и через 5 минут глюкоза придет в норму — врач плохой совет не даст

Когда сахар обрушился ниже 3.9 ммоль/л: съешьте это и через 5 минут глюкоза придет в норму — врач плохой совет не даст

14:42, 12 июл 2025

В медицинской практике существует состояние, известное как гипогликемия, которое может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Это состояние характеризуется резким снижением уровня глюкозы в крови до критической отметки — ниже 3.9 ммоль/л. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются пациенты, страдающие сахарным диабетом и принимающие инсулин или другие сахароснижающие препараты.

Распознать наступление гипогликемии можно по ряду характерных симптомов. Человек внезапно ощущает сильную слабость, его зрение затуманивается, возможно двоение в глазах. Кожа бледнеет, появляется головокружение, а также возникает острое чувство голода. Эти признаки служат сигналом к немедленным действиям.

Юлия Тимченко, опытный врач-эндокринолог, подчеркивает важность быстрого реагирования на симптомы гипогликемии. По ее словам, ключевым моментом в лечении является оперативное употребление углеводов. Однако здесь есть свои нюансы: не все углеводы одинаково эффективны в данной ситуации.

Специалист отмечает, что такие продукты как каши, фрукты и хлеб, содержащие медленные углеводы, не подходят для экстренного повышения уровня сахара. Их усвоение занимает около 20 минут, что слишком долго при гипогликемическом состоянии. В этом случае необходимы быстрые углеводы, способные моментально повысить уровень глюкозы в крови.

К продуктам, богатым быстрыми углеводами, относятся морковь, виноград, кукуруза, различные ягоды и мед. Однако эти продукты не всегда могут оказаться под рукой в нужный момент. Для таких ситуаций доктор Тимченко предлагает универсальное решение: 4-5 кусочков рафинированного сахара или 200 мл фруктового сока либо сладкого газированного напитка способны эффективно купировать приступ гипогликемии.

Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. При наличии симптомов гипогликемии или других проблем со здоровьем настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированному медицинскому специалисту для получения индивидуальной консультации и назначения лечения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: диабет советы здоровье
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