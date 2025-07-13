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Росконтроль проверил: названа самая опасная краска для волос — стойкая, но крайне токсичная

Росконтроль проверил: названа самая опасная краска для волос — стойкая, но крайне токсичная

11:46, 13 июл 2025

Эксперты Росконтроля провели тщательный анализ популярных брендов красок для волос, и результаты оказались тревожными. Выяснилось, что некоторые красители могут нанести серьезный вред здоровью волос и кожи головы. Особое внимание специалистов привлек продукт марки Elea Professional Colour&Care.

При проведении комплексной проверки данного красителя эксперты столкнулись с противоречивыми результатами. С одной стороны, краска успешно прошла тесты по физико-химическим показателям. Однако вопросы безопасности вызвали серьезную обеспокоенность у исследователей.

Главная проблема заключается в том, что краситель Elea Professional Colour&Care не соответствует установленным нормам по общетоксическому воздействию. Отклонение от допустимых значений оказалось настолько значительным, что специалисты даже не стали проводить дальнейшие тесты на сенсибилизацию, посчитав это бессмысленным. Более того, после применения этой краски толщина волос уменьшилась почти на четверть, что является серьезным показателем вредного воздействия на структуру волос.

Несмотря на негативные аспекты, краска продемонстрировала высокую устойчивость цвета. После 15 моек головы оттенок практически не изменился, что соответствует заявленным производителем характеристикам. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать выявленные недостатки. В результате продукт был внесен в черный список Росконтроля.

Интересно отметить, что история окрашивания волос насчитывает более века. Первая краска для волос появилась в 1907 году благодаря французскому химику Э. Шуллеру. Она была создана на основе урзола — вещества, которое сегодня уже не используется в косметической промышленности из-за его токсичности.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье волосы советы
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