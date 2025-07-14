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Опухолям здесь не место: вот какой нежирный продукт способен противостоять развитию рака — врач знает точно

Опухолям здесь не место: вот какой нежирный продукт способен противостоять развитию рака — врач знает точно

14:20, 14 июл 2025

Ведущий онколог Роман Мальков подчеркивает, что хотя не существует продуктов, способных полностью исключить риск развития онкологических заболеваний, некоторые компоненты пищи могут существенно снизить вероятность их возникновения. Эти вещества активируют гены, подавляющие рост опухолей, и поддерживают иммунную систему в борьбе с раковыми клетками.

Особое внимание Мальков уделяет морским водорослям, которые он называет ключевым элементом противоракового рациона. Эти дары моря получили неофициальное название «морская химиотерапия» благодаря своим уникальным свойствам в предупреждении онкологии.

Среди всех видов водорослей наиболее эффективными в борьбе с раком считаются бурые водоросли. Они обладают целым комплексом противоопухолевых свойств. Во-первых, эти растения богаты антиоксидантами, которые способствуют уничтожению злокачественных клеток. Во-вторых, они помогают снизить риск возникновения гормонозависимых новообразований. И, наконец, бурые водоросли стимулируют процесс самоуничтожения раковых клеток.

Интересно отметить, что водоросли практически не содержат жиров, но при этом являются отличным источником омега-3 и омега-6 жирных кислот. Этот факт частично объясняет, почему в Японии, где морские водоросли являются неотъемлемой частью рациона, наблюдается низкий уровень заболеваемости раком молочной железы и простаты.

Важно понимать, что эта информация носит ознакомительный характер и не может заменить консультацию врача. Каждый случай индивидуален, и только специалист может дать персональные рекомендации по профилактике онкологических заболеваний с учетом особенностей организма конкретного человека.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак
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