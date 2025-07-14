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Пока не ударил инсульт и не лопнул тромб: Каждый день натощак ешьте это — возьмите за правило

Пока не ударил инсульт и не лопнул тромб: Каждый день натощак ешьте это — возьмите за правило

13:31, 14 июл 2025

Кардиолог Мария Королева поделилась ценными советами о том, какие фрукты могут значительно снизить риск развития этих опасных недугов.

По словам специалиста, включение в ежедневный рацион определенных фруктов может уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 50-70%. Ключевым компонентом в этой профилактике выступает витамин Е, который обладает свойствами природного антикоагулянта. Этот витамин помогает предотвратить образование тромбов и снижает риск инсульта.

Эксперт рекомендует обратить особое внимание на три фрукта, богатых витамином Е: авокадо, киви и манго. Каждый из них не только содержит этот важный витамин, но и обладает дополнительными полезными свойствами. Например, киви отличается высоким содержанием витамина С, который также способствует разжижению крови. Авокадо, помимо витамина Е, богат омега-3 жирными кислотами растительного происхождения. Манго же представляет собой настоящую сокровищницу витаминов А, С и группы В, а также содержит 12 незаменимых аминокислот.

Доктор Королева подчеркивает, что для взрослого человека рекомендуемая суточная доза витамина Е составляет 15 мг. Однако она также предупреждает о необходимости сбалансированного подхода к употреблению этого витамина. При увеличении его потребления важно обеспечить организм достаточным количеством витамина К, чтобы избежать риска внутреннего кровотечения.

Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье авокадо
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