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Диковинный «русский напиток»: этот чай снимает стресс и избавляет от бессонницы — совет диетолога

Диковинный «русский напиток»: этот чай снимает стресс и избавляет от бессонницы — совет диетолога

12:02, 15 июл 2025

Этот удивительный травяной настой, некогда популярный на Руси, сегодня переживает второе рождение, привлекая внимание не только ценителей национальных традиций, но и специалистов в области здорового питания.

Александра Разаренова, известный диетолог, раскрывает секреты целебных свойств иван-чая. По ее словам, этот напиток обладает впечатляющим спектром полезных качеств.

«Иван-чай проявляет себя как настоящий природный лекарь», — утверждает Разаренова. «Он борется с микробами, снимает боль, подавляет воспаление, противодействует грибковым инфекциям, расслабляет мышцы, успокаивает и одновременно тонизирует организм».

Химический состав иван-чая поражает своим богатством. В нем содержится рекордное количество витамина С — в 6,5 раз больше, чем в лимоне. Кроме того, напиток насыщен витамином В, флавоноидами и фитостеролами. Минеральный состав иван-чая включает железо, кальций, марганец и другие важные для здоровья элементы. Примечательно, что в отличие от традиционного чая, иван-чай не содержит кофеина и щавелевой кислоты, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Особую ценность иван-чаю придают пектиновые вещества, которые способствуют естественному очищению организма. Флавоноиды, входящие в состав напитка, укрепляют стенки сосудов и обладают противовоспалительным действием. Регулярное употребление иван-чая помогает справиться со стрессом, успокаивает нервную систему и может стать эффективным средством в борьбе с бессонницей.

Интересно, что свое «мужское» название иван-чай получил благодаря способности благотворно влиять на мужское здоровье. Другое его историческое название — копорский чай — связано с местом его традиционного выращивания в селении Копорье.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чай напиток здоровье
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