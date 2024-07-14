Всего 18 граммов в день: ученые назвали продукт, который снижает риск развития рака сразу на 45 процентов — доступно каждому

22:08, 14 июл 2024

Группа ученых из Филадельфии недавно представила результаты исследования, которые могут изменить наше отношение к грибам. Оказывается, эти дары природы способны существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Эксперты из Пенсильванского университета утверждают, что ежедневное употребление всего 18 граммов грибов может уменьшить вероятность возникновения раковых опухолей на впечатляющие 45%. Эти данные, опубликованные в авторитетном журнале Advances in Nutrition, привлекли внимание научного сообщества и вызвали широкий резонанс.

Интересно, что выводы американских исследователей нашли поддержку у их коллег из Индии и Бельгии. В своей работе, представленной в журнале Pharmaceuticals, они особо отметили пользу таких распространенных видов грибов, как шампиньоны, шиитаке и майтаке. Эти грибы, по мнению ученых, обладают наиболее выраженными противораковыми свойствами.

Однако профилактика онкологии — не единственное преимущество регулярного употребления грибов. Специалисты подчеркивают их благотворное влияние на общее состояние организма. Секрет кроется в богатом составе грибов: они содержат значительное количество антиоксидантов и витаминов, необходимых для поддержания здоровья.

Диетологи дополняют картину, обращая внимание на высокое содержание клетчатки в грибах. Этот компонент играет ключевую роль в регуляции уровня холестерина, что положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, грибы оказывают благотворное воздействие на пищеварительный тракт.

Автор: Алия Карачурина

Фото: dailymail.co.uk