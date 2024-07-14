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Когда не стоит себе отказывать? Эксперт развеяла 5 популярных мифов о мороженом — есть ли от него хоть какой-то вред

Когда не стоит себе отказывать? Эксперт развеяла 5 популярных мифов о мороженом — есть ли от него хоть какой-то вред

22:18, 14 июл 2024

В мире существует множество мнений о пользе и вреде мороженого. Многие люди, заботясь о своем здоровье и фигуре, отказывают себе в этом удовольствии. Однако так ли опасно это лакомство на самом деле? Давайте разберемся в наиболее распространенных мифах о мороженом и узнаем, что думают об этом эксперты.

Юлия Степочкина, специалист по питанию, развеяла ряд заблуждений, связанных с употреблением мороженого. Прежде всего, она опровергла миф о том, что это лакомство может вызвать простуду. По словам эксперта, насморк и кашель вызываются вирусами, а не холодной пищей. Таким образом, наслаждаться мороженым можно даже в холодное время года без риска для здоровья.

Что касается влияния мороженого на фигуру, Степочкина отмечает, что этот десерт может быть менее калорийным, чем многие другие сладости. При выборе мороженого с натуральным составом оно может стать более здоровой альтернативой пирожным или тортам. Ключевой момент здесь — внимательное изучение состава и контроль порций.

Эксперт также высказалась против популярного мнения о пользе обезжиренного мороженого. По ее словам, молочный жир играет важную роль в формировании вкуса, который так ценят любители этого десерта. Замена натурального жира искусственными добавками может сделать продукт менее полезным.

Важно помнить, что мороженое, как и любой другой продукт, имеет срок годности. Распространенное заблуждение о том, что оно может храниться в морозильной камере бесконечно долго, не соответствует действительности. Следует всегда обращать внимание на дату изготовления и рекомендуемый срок хранения.

Многие взрослые утверждают, что вкус мороженого изменился с тех пор, как они были детьми. Степочкина объясняет это двумя факторами. Во-первых, вкусовые рецепторы у детей работают иначе, что делает вкусовые ощущения более яркими. Во-вторых, современный рынок предлагает огромное разнообразие сортов и марок мороженого, что может затруднить поиск того самого «детского» вкуса. Тем не менее, эксперт рекомендует выбирать пломбир с натуральным составом и жирностью около 12%, чтобы получить наиболее приближенные к классическому вкусу ощущения.

Стоит отметить, что регулярное употребление качественного мороженого может принести пользу организму. Этот продукт содержит калий и магний — важные элементы для здоровья нервной системы, сердца и сосудов. Однако, как и в случае с любым продуктом, ключ к здоровому потреблению мороженого лежит в умеренности и выборе качественных ингредиентов.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: мороженое здоровье советы
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