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Управляет диабетом: пейте 2 ложки этой жидкости перед сном — сахар не превысит 8 ммоль весь день — даже после десерта

Управляет диабетом: пейте 2 ложки этой жидкости перед сном — сахар не превысит 8 ммоль весь день — даже после десерта

11:05, 15 июл 2024

В мире, где диабет становится все более распространенным заболеванием, поиск эффективных методов контроля уровня сахара в крови приобретает особую актуальность. Недавно американский специалист Эрик Берг обратил внимание общественности на неожиданного помощника в этой борьбе — обычный яблочный уксус.

Натуральный яблочный уксус высокого качества, по словам доктора Берга, может стать настоящим «жидким золотом» для людей, страдающих диабетом как первого, так и второго типа. Ключевой компонент, делающий этот продукт столь ценным, — уксусная кислота. Она способствует повышению чувствительности организма к инсулину, что в свою очередь помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Однако Берг подчеркивает, что эффективность яблочного уксуса напрямую зависит от регулярности его употребления. При этом важно соблюдать правильную дозировку и способ приема. Эксперт настоятельно рекомендует не пить уксус в чистом виде, называя его «сильнодействующей штукой».

Оптимальный рецепт, по мнению доктора, выглядит так: две столовые ложки яблочного уксуса следует развести в 240 мл воды или более. Такая пропорция не только снижает риск раздражения горла и желудка, но и делает вкус напитка более приятным.

Время приема яблочного уксуса также играет важную роль. Для наиболее эффективного контроля уровня сахара в крови рекомендуется пить разведенный уксус перед сном. Это помогает снизить уровень глюкозы натощак. Кроме того, если вы планируете употреблять пищу, богатую углеводами или сахаром, стоит выпить приготовленный раствор до еды.

Берг объясняет, что такой подход улучшает чувствительность к инсулину и помогает контролировать резкие скачки сахара после приема пищи. Однако врач предупреждает, что реакция организма может быть индивидуальной. Поэтому он советует начинать с малых доз и постепенно корректировать их, внимательно наблюдая за реакцией своего организма.

Информация носит ознакомительный характер. Перед тем как включить яблочный уксус в свой режим питания, особенно при наличии диабета или других хронических заболеваний, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом. Только специалист сможет дать персонализированные рекомендации, учитывающие индивидуальные особенности вашего здоровья.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: уксус диабет советы
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