Те, кто пьет этот напиток натощак, панкреатита не боятся — и белок у них не поднимается выше 80 г/л

11:26, 15 июл 2024

Терапевт Дмитрий Морозов поделился неожиданным советом по борьбе с панкреатитом.

Согласно Морозову, обычный картофель может стать эффективным средством в лечении этого серьезного заболевания поджелудочной железы. Особую ценность представляет сок свежего картофеля, который обладает рядом полезных свойств. Этот натуральный напиток способен оказывать противовоспалительное действие, снимать спазмы и ускорять заживление.

Интересно, что сырой картофельный сок превосходит по своей эффективности термически обработанные клубни. Морозов объясняет это обволакивающим эффектом сока, который помогает регулировать выработку пищеварительных ферментов. Кроме того, регулярное употребление этого напитка способствует нормализации уровня белка и амилазы в крови.

Для усиления терапевтического эффекта врач рекомендует сочетать картофельный сок с морковным. Этот витаминный коктейль особенно полезен для оздоровления желудочно-кишечного тракта. Морозов предлагает простой рецепт: три картофелины и две моркови, очищенные и пропущенные через соковыжималку. Полученный напиток следует пить натощак, после чего рекомендуется 30-минутный отдых перед завтраком.

Курс лечения, по словам Морозова, состоит из трех семидневных циклов с недельными перерывами между ними. Однако важно помнить, что людям с диабетом следует избегать картофеля из-за его высокого гликемического индекса.

Стоит отметить, что сырой картофель — настоящая кладезь полезных веществ. В нем содержатся калий, витамин С, различные аминокислоты, железо, кальций, цинк, магний, фосфор, а также витамины К, Е, D, H и группы В. Эти нутриенты играют важную роль в поддержании здоровья организма.

Статья носит информационный характер. Перед началом любого нового курса лечения, даже с использованием натуральных средств, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Только специалист может учесть индивидуальные особенности организма и назначить наиболее подходящее лечение.

Автор: Алия Карачурина