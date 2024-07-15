Вытянет всю боль из ног — вот что добавьте в ванночку: 1 стакан на таз с водой — древний рецепт от суставных болезней
11:32, 15 июл 2024
Кандидат медицинских наук и опытный фитотерапевт Ольга Данилюк отмечает растущую популярность зольной терапии среди пациентов, страдающих от целого ряда распространенных заболеваний.
По ее словам, эти проблемы затрагивают значительную часть населения, и зольная терапия предлагает им эффективное и безопасное решение.
История использования древесной золы в лечебных целях уходит корнями в глубокую древность. Еще целители Древнего Египта применяли ее для очищения ран и лечения кожных заболеваний. Эта практика не обошла стороной и наших предков, живших в средней полосе.
Для тех, кто заинтересовался этим методом, но не имеет доступа к традиционной печи, Данилюк предлагает простое решение:
Этот совет открывает возможности для зольной терапии даже жителям современных городских квартир.
Процесс приготовления зольной воды для лечебных процедур несложен. Данилюк рекомендует следующий рецепт: смешайте две трети стакана березовой золы с одной третью стакана соли, залейте эту смесь 6-7 литрами теплой воды. Тщательно перемешайте состав, не процеживая его. Перед применением подогрейте раствор до температуры тела и используйте его для 15-20-минутных ножных ванн.
Статья носит информационный характер.
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