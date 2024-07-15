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Вытянет всю боль из ног — вот что добавьте в ванночку: 1 стакан на таз с водой — древний рецепт от суставных болезней

Вытянет всю боль из ног — вот что добавьте в ванночку: 1 стакан на таз с водой — древний рецепт от суставных болезней

11:32, 15 июл 2024

Кандидат медицинских наук и опытный фитотерапевт Ольга Данилюк отмечает растущую популярность зольной терапии среди пациентов, страдающих от целого ряда распространенных заболеваний.

«Мы наблюдаем удивительные результаты при лечении судорог, болей в ногах, чрезмерной потливости и даже вегетососудистой дистонии», — делится своими наблюдениями Данилюк.

По ее словам, эти проблемы затрагивают значительную часть населения, и зольная терапия предлагает им эффективное и безопасное решение.

История использования древесной золы в лечебных целях уходит корнями в глубокую древность. Еще целители Древнего Египта применяли ее для очищения ран и лечения кожных заболеваний. Эта практика не обошла стороной и наших предков, живших в средней полосе.

«Универсальность и безопасность зольной терапии делают ее подходящей практически для каждого», — подчеркивает Данилюк, отмечая отсутствие противопоказаний к ее применению.

Для тех, кто заинтересовался этим методом, но не имеет доступа к традиционной печи, Данилюк предлагает простое решение:
«Приобретите мангал. Помимо удовольствия от созерцания живого огня, вы обеспечите себя необходимым количеством целебной золы».

Этот совет открывает возможности для зольной терапии даже жителям современных городских квартир.

Процесс приготовления зольной воды для лечебных процедур несложен. Данилюк рекомендует следующий рецепт: смешайте две трети стакана березовой золы с одной третью стакана соли, залейте эту смесь 6-7 литрами теплой воды. Тщательно перемешайте состав, не процеживая его. Перед применением подогрейте раствор до температуры тела и используйте его для 15-20-минутных ножных ванн.

Статья носит информационный характер.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: mgorod.kz
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