Вытянет всю боль из ног — вот что добавьте в ванночку: 1 стакан на таз с водой — древний рецепт от суставных болезней

11:32, 15 июл 2024

Кандидат медицинских наук и опытный фитотерапевт Ольга Данилюк отмечает растущую популярность зольной терапии среди пациентов, страдающих от целого ряда распространенных заболеваний.

«Мы наблюдаем удивительные результаты при лечении судорог, болей в ногах, чрезмерной потливости и даже вегетососудистой дистонии», — делится своими наблюдениями Данилюк.

По ее словам, эти проблемы затрагивают значительную часть населения, и зольная терапия предлагает им эффективное и безопасное решение.

История использования древесной золы в лечебных целях уходит корнями в глубокую древность. Еще целители Древнего Египта применяли ее для очищения ран и лечения кожных заболеваний. Эта практика не обошла стороной и наших предков, живших в средней полосе.

«Универсальность и безопасность зольной терапии делают ее подходящей практически для каждого», — подчеркивает Данилюк, отмечая отсутствие противопоказаний к ее применению.

«Приобретите мангал. Помимо удовольствия от созерцания живого огня, вы обеспечите себя необходимым количеством целебной золы».

Для тех, кто заинтересовался этим методом, но не имеет доступа к традиционной печи, Данилюк предлагает простое решение:

Этот совет открывает возможности для зольной терапии даже жителям современных городских квартир.

Процесс приготовления зольной воды для лечебных процедур несложен. Данилюк рекомендует следующий рецепт: смешайте две трети стакана березовой золы с одной третью стакана соли, залейте эту смесь 6-7 литрами теплой воды. Тщательно перемешайте состав, не процеживая его. Перед применением подогрейте раствор до температуры тела и используйте его для 15-20-минутных ножных ванн.

Статья носит информационный характер.

Автор: Алия Карачурина

Фото: mgorod.kz