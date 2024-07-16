Чем опасны боль в костях и переломы? Ученые назвали шесть признаков одного из самых скрытных видов рака 21 века

12:54, 16 июл 2024

В Соединенном Королевстве набирает обороты малоизвестная, но опасная болезнь. Около 24 тысяч жителей Великобритании живут с недиагностированной миеломой — злокачественным заболеванием крови, которое часто остается незамеченным на ранних стадиях. Эта информация, опубликованная изданием The Mirror, вызывает серьезную обеспокоенность у медицинского сообщества.

Миелома, в отличие от многих других видов рака, не образует опухоль. Вместо этого она атакует костный мозг в различных частях тела: позвоночнике, черепе, тазовых костях, грудной клетке, руках и ногах. Коварство этого заболевания заключается в его способности долгое время развиваться без явных симптомов, что затрудняет раннюю диагностику.

Эксперты выделяют ряд признаков, на которые стоит обратить внимание. Боль в костях, особенно в спине, бедрах, плечах или ребрах, может быть первым сигналом тревоги. Частые переломы, не объяснимые травмами, также должны насторожить. Кроме того, пациенты с миеломой часто жалуются на постоянную усталость, одышку и общую слабость.

Заболевание не щадит ни молодых, ни пожилых. Оно может поразить человека в любом возрасте, что делает его особенно опасным. По мере прогрессирования болезни могут появиться и другие симптомы. Пациенты иногда отмечают изменение чувствительности или слабость в конечностях, что может указывать на компрессию спинного мозга.

Важно отметить, что миелома влияет не только на костную систему. Она может вызвать повышение уровня кальция в крови, что проявляется спутанностью сознания, сонливостью, чувством жажды или учащенным мочеиспусканием. Кроме того, болезнь серьезно подрывает иммунную систему и может привести к почечной недостаточности.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru