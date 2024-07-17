Разгуливать в купальнике необязательно: сколько нужно находиться на солнце, чтобы получить суточную дозу витамина D — врач поставил точку в извечном споре

11:25, 17 июл 2024

Одним из ключевых элементов, необходимых для нормального функционирования организма, является витамин D. Этот удивительный микроэлемент играет важную роль в укреплении костной ткани и поддержании иммунной системы. Однако его получение не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Жители центральной России часто сталкиваются с проблемой нехватки витамина D. Традиционно считается, что для восполнения его запасов необходимо проводить как можно больше времени под солнечными лучами. Но так ли это на самом деле? И какие риски несет в себе чрезмерное пребывание на солнце?

Врач-диетолог Антонина Стародубцева развеяла популярные мифы и поделилась экспертным мнением по этому вопросу. По ее словам, для получения суточной дозы витамина D достаточно всего 15-20 минут нахождения на солнце. При этом нет необходимости раздеваться до купальника — открытой должна быть лишь четверть поверхности тела. Для наглядности эксперт привела интересное сравнение: площадь ладони составляет примерно 1% от общей поверхности кожи.

Интересно, что даже использование солнцезащитного крема не является препятствием для синтеза витамина D. Однако в этом случае процесс займет немного больше времени — около часа. Эта информация особенно актуальна для тех, кто заботится о состоянии своей кожи и хочет избежать негативного воздействия ультрафиолета.

Стоит отметить, что чрезмерное пребывание на солнце может нанести серьезный вред здоровью. Палящие лучи способствуют преждевременному старению кожи и повышают риск развития меланом — опасных раковых образований. Поэтому важно соблюдать баланс и не злоупотреблять солнечными ваннами.

Для тех, кто ищет альтернативные способы получения витамина D, существует ряд продуктов питания, богатых этим микроэлементом. В рацион рекомендуется включить жирные сорта морской рыбы, говяжью печень и яйца. Эти продукты станут отличным дополнением к умеренному пребыванию на солнце.

Некоторые люди предпочитают принимать витамин D в форме пищевых добавок. Однако специалисты предупреждают: перед началом приема капсул необходимо проконсультироваться с врачом. Самостоятельное назначение препаратов может привести к нежелательным последствиям.

Важно помнить, что витамин D выполняет множество важных функций в организме. Он не только укрепляет кости и иммунитет, но и поддерживает мышечный тонус, участвует в работе щитовидной железы и обеспечивает нормальную свертываемость крови. Поэтому забота о достаточном поступлении этого микроэлемента должна стать неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru