Когда желудок «барахлит»: вот что нужно съесть, чтобы забыть о гастрите — рекомендация врача Березникова

11:33, 17 июл 2024

Гастрит, воспаление слизистой оболочки желудка, затрагивает около 60% населения планеты, не щадя ни взрослых, ни детей. В связи с этим, вопрос правильного питания при данном заболевании приобретает особую актуальность.

Алексей Березников, известный врач-диетолог, поделился ценными рекомендациями по выбору продуктов, способных облегчить симптомы гастрита и снизить кислотность желудка. Эксперт подчеркивает важность тщательного подхода к составлению ежедневного рациона для пациентов, страдающих этим недугом.

Основу диеты при гастрите, по мнению Березникова, должны составлять молочные продукты с низкой кислотностью. Молоко, жирный творог и, при отсутствии проблем с сердечно-сосудистой системой, сливки способны оказать благотворное влияние на раздраженную слизистую желудка. Особое внимание стоит уделить кисельям и овсянке на молоке, которые обладают обволакивающим эффектом и помогают снять воспаление.

Белковая пища также играет важную роль в диете при гастрите. Врач рекомендует включать в меню нежирные сорта мяса, отдавая предпочтение курице, индейке и говядине. При этом важно правильно приготовить мясо: лучше всего подойдут варка и тушение. Рыба, богатая полезными жирами и белками, также может стать частью лечебного рациона, но только при условии, что она приготовлена без использования панировки и масла.

Березников акцентирует внимание на важности режима питания. Он советует разделить суточный рацион на 4-5 небольших приемов пищи, что поможет снизить нагрузку на желудок и улучшить усвоение питательных веществ.

Однако не менее важно знать, каких продуктов следует избегать при обострении гастрита. Диетолог предостерегает от употребления наваристых бульонов, острых приправ и специй, в частности, всех видов перца и аджики. Эти продукты стимулируют выработку желудочного сока, что может усугубить состояние пациента.

Ранее мы писали о 7 продуктах, которые нельзя есть утром — кофе тоже в «черном списке».

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru