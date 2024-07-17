Не польза, а урон здоровью: врач объяснил, кому точно нельзя есть чеснок — кишечнику конец

23:47, 17 июл 2024

Чеснок, известный своим характерным запахом и вкусом, играет важную роль в кулинарных традициях многих стран. Однако его восприятие варьируется от почитания до опасения.

В Болгарии, например, чеснок считается настоящим подарком небес. Местные жители верят в его целебные свойства и активно используют в национальной кухне. Напротив, некоторые северные народы относятся к чесноку с опаской, приписывая ему демонические качества. Несмотря на это, чеснок широко применяется как приправа во многих азиатских странах, включая Китай, Южную Корею, Индонезию, Индию и Бангладеш.

Медицинские исследования подтверждают богатый состав чеснока. Он содержит целый комплекс витаминов, среди которых выделяются C, B6, B1, B2 и B3. Кроме того, чеснок богат важными микроэлементами: медью, калием, фосфором и селеном. Особое внимание учёные уделяют аллицину — эфирному маслу чеснока, обладающему мощными антиоксидантными свойствами.

Однако употребление чеснока требует осторожности. Гастроэнтеролог Никита Харлов предупреждает о потенциальном вреде сырого чеснока. По его словам, этот продукт может раздражать пищеварительный тракт, особенно кишечник. Поэтому людям с чувствительным желудком следует ограничить его употребление или готовить чеснок термически.

Беременным женщинам также стоит проявлять осторожность. Употребление большого количества чеснока может спровоцировать преждевременные роды. Это связано с его способностью стимулировать сокращения матки.

Кормящим матерям Харлов рекомендует полностью исключить чеснок из рациона. Содержащиеся в нём вещества способны изменить вкус грудного молока, что может привести к отказу ребёнка от груди.

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Автор: Алия Карачурина