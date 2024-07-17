Нарастите бляшки 100%: врач Мясников назвал, что точно приведет к атеросклерозу — еще и рак приблизите

23:59, 17 июл 2024

Доктор Александр Мясников, известный кардиолог, раскрывает неожиданные аспекты, влияющие на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Нарушение режима сна оказывается одним из ключевых факторов риска атеросклероза. Исследования показывают, что люди с нерегулярным сном в два раза чаще сталкиваются с проблемой образования холестериновых бляшек. Мясников подчеркивает важность раннего пробуждения, объясняя это естественными колебаниями гормонов кортизола и мелатонина. Нарушение циркадных ритмов не только повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Стресс, давно известный как враг здоровья, также играет значительную роль в развитии атеросклероза. Хронический стресс создает благоприятную среду для образования холестериновых бляшек, подвергая сердечно-сосудистую систему дополнительной нагрузке.

Неожиданным фактором риска оказывается состояние полости рта. Мясников отмечает, что люди с кариесом и проблемами десен чаще страдают от атеросклероза. Это открытие подчеркивает важность регулярного ухода за зубами и своевременного лечения стоматологических проблем.

Нарушения в работе щитовидной железы также могут стать причиной развития атеросклероза. Этот факт подчеркивает необходимость регулярных проверок эндокринной системы и своевременной коррекции гормонального фона.

Самым неожиданным фактором риска, по словам Мясникова, является мужское облысение. Статистика показывает, что у лысеющих мужчин чаще случаются инсульты и инфаркты. Хотя прямая связь между потерей волос и сердечно-сосудистыми заболеваниями требует дальнейшего изучения, этот факт заслуживает внимания.

Ранее доктор Мясников рассказал, как распознать «плохую» родинку — метод «дневника».

Автор: Алия Карачурина