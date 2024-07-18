Три месяца — и здоров: Прорыв в медицине победил диабет — теперь лечение будет принципиально другое и быстрое

13:22, 18 июл 2024

В мире медицины произошло знаменательное событие, которое может кардинально изменить жизнь миллионов людей, страдающих сахарным диабетом. Группа американских ученых совершила прорыв в исследовании, направленном на восстановление способности организма самостоятельно вырабатывать инсулин. Результаты этой новаторской работы, опубликованные в престижном журнале Science Translational Medicine, открывают новые горизонты в лечении этого хронического заболевания.

Суть открытия заключается в инновационном подходе к лечению диабета. Вместо того чтобы компенсировать недостаток инсулина извне, ученые сосредоточились на восстановлении и размножении бета-клеток поджелудочной железы — ключевых элементов, ответственных за производство инсулина в организме. Эти клетки играют критическую роль в регуляции уровня сахара в крови, и их дисфункция лежит в основе развития как диабета 1-го, так и 2-го типа.

Исследователи разработали уникальную комбинацию препаратов, воздействующую сразу по двум направлениям: защита существующих бета-клеток от разрушения и стимуляция их активного размножения. Результаты эксперимента впечатляют: за три месяца удалось увеличить популяцию бета-клеток в 700 раз. Важно отметить, что эксперименты проводились на мышах с использованием человеческих клеток, что повышает вероятность успешного применения метода у людей.

Особенно обнадеживает тот факт, что через месяц после лечения у подопытных животных сохранялся стабильный терапевтический эффект. Это дает основания надеяться на долгосрочную эффективность разработанного метода. Теперь перед учеными стоит задача проведения клинических исследований для определения точного состава и дозировки препаратов, необходимых для лечения людей.

Значимость этого открытия трудно переоценить, особенно в свете прогнозов Международной диабетической федерации. Согласно их данным, к 2045 году число людей, страдающих диабетом 2-го типа, может достичь 700 миллионов. Это заболевание уже сейчас характеризуется как глобальная эпидемия, причем наблюдается тенденция к его «омоложению».

Ранее мы писали о том, что американский специалист Эрик Берг обратил внимание общественности на неожиданного помощника в борьбе с диабетом.

Автор: Алия Карачурина