Хуже отравы: диетологи перечислили самые опасные блюда русской кухни — вызывают привыкание и губят здоровье

13:49, 18 июл 2024

Русская кухня, богатая своими традициями и разнообразием, веками формировалась под влиянием климата, истории и культуры народа. Многие рецепты, передаваемые из поколения в поколение, стали неотъемлемой частью национальной идентичности. Однако в свете современных знаний о здоровом питании некоторые любимые блюда оказались под пристальным вниманием диетологов.

Эксперты в области питания призывают пересмотреть отношение к некоторым традиционным яствам. Камила Гаппарова, известный диетолог, обращает внимание на популярное блюдо русской кухни — блины. По её словам, это лакомство лучше употреблять умеренно, ограничиваясь 2-3 штуками за раз. Несмотря на кажущуюся легкость тонких блинчиков, они содержат значительное количество быстрых углеводов, которые могут привести к набору лишнего веса при чрезмерном употреблении.

Не менее настораживающе звучит мнение Натали Макиенко, специалиста по питанию, о маринованных грибах. Это популярное в России блюдо может стать причиной дискомфорта в кишечнике и создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Особую осторожность следует проявлять при покупке готовых консервированных грибов, так как существует риск пищевого отравления.

Однако настоящим «чемпионом» по потенциальному вреду для здоровья среди традиционных русских блюд эксперты называют всеми любимую селедку под шубой. Этот салат, изобретенный в 1919 году московским купцом Анастасом Богомиловым, задумывался как символ народного единения в сложные революционные времена. Но сегодня диетологи бьют тревогу: высокое содержание соли, избыток простых углеводов, крахмала и майонеза делают это блюдо настоящей «бомбой» для организма. Регулярное употребление селедки под шубой может привести к отекам и проблемам с пищеварением.

Специалисты подчеркивают, что жирная пища, характерная для многих традиционных русских блюд, негативно влияет на работу печени и поджелудочной железы. Они рекомендуют пересмотреть свой рацион, отдавая предпочтение более сбалансированным и легким блюдам.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru