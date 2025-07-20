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Сердце будет благодарно: вот какой продукт защитит главный орган — врач из США рекомендует

Сердце будет благодарно: вот какой продукт защитит главный орган — врач из США рекомендует

22:07, 20 июл 2025

Недавно внимание специалистов привлекла роль фруктов в защите сердечно-сосудистой системы. Особый интерес вызывают яблоки, которые, как оказалось, обладают целым рядом полезных свойств.

Дипак Вивек, ведущий кардиолог центра Orlando Health во Флориде, подчеркивает значимость фруктов в борьбе с сердечными заболеваниями. По его мнению, регулярное употребление фруктов помогает нормализовать артериальное давление и замедляет развитие атеросклероза. Эти факторы играют ключевую роль в предотвращении серьезных осложнений, таких как инфаркты и инсульты.

Особое внимание Вивек уделяет яблокам. Этот распространенный фрукт содержит пектин — вещество, способствующее выведению избыточного холестерина из организма. Тем самым яблоки помогают предотвратить образование атеросклеротических бляшек в сосудах, которые нарушают нормальный кровоток и повышают риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Американский специалист отмечает, что яблоки — это не только источник пектина, но и кладезь других полезных веществ. В них содержатся антиоксиданты, клетчатка, витамин С и калий. Эти компоненты укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье нервной системы и головного мозга. Высокое содержание антиоксидантов делает яблоки особенно ценными для защиты сердца от окислительного стресса.

Интересно, что польза яблок не ограничивается физическим здоровьем. Вивек упоминает их положительное влияние на эмоциональное состояние человека. Употребление яблок способно улучшить настроение, а яблочный чай обладает успокаивающим эффектом и может помочь при проблемах со сном.

Стоит отметить, что история культивирования яблок уходит корнями в далекое прошлое. Родиной домашней яблони считаются территории современных Казахстана и Киргизии. Именно там до сих пор можно встретить дикорастущие яблони, которые стали прародителями современных сортов этих плодовых деревьев.

Забудьте о проблемах с сердцем: 200 мл этого напитка в день растворяют бляшки и улучшают кровообращение

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Imagen
Теги: здоровье сердце яблоки
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