1 стакан натощак — и суставы будут как в 18: никаких артритов и артрозов — врач раскрыла чудодейственный эликсир

22:04, 20 июл 2025

Этот древний рецепт, получивший новую жизнь благодаря рекомендациям специалистов, обещает помочь в борьбе с воспалением суставов и улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Марина Сорокина, опытный врач-диетолог, в своем интервью «Кубанским новостям» поделилась рецептом приготовления этого целебного напитка. Процесс несложен, но требует времени и внимания. Нужно взять стакан семян льна и залить их тремя литрами холодной воды. Затем смесь доводят до кипения и варят на медленном огне в течение двух часов. После остывания отвар процеживают через марлю, отделяя жидкость от семян.

Курс лечения этим отваром, по словам Сорокиной, длится три недели. Рекомендуется выпивать по стакану три раза в день. Интересно, что польза льна не ограничивается только жидкой частью. Диетолог советует не выбрасывать оставшиеся после процеживания семена, а использовать их в качестве полезной добавки к салатам и кашам. Кроме того, семена можно применять наружно, прикладывая их к больным суставам на полчаса.

Эффект от применения отвара наступает довольно быстро. Уже на третий день пациенты отмечают значительное облегчение и уменьшение болевых ощущений. Однако важно помнить, что у этого средства есть свои противопоказания. Сорокина предупреждает, что людям с воспалением желчного пузыря, диареей и метеоризмом следует воздержаться от употребления семян льна.

Дополнительную информацию о пользе льна предоставили специалисты Роспотребнадзора Республики Алтай. Они отмечают, что семена льна — отличный источник растительной клетчатки, которая не только снижает риск развития онкологических заболеваний, но и благотворно влияет на иммунную систему. Благодаря высокому содержанию полисахаридов, отвар из семян льна оказывает обволакивающее и бактерицидное действие, что особенно полезно при лечении гастрита и язвы желудка.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen