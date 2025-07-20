Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

1 стакан натощак — и суставы будут как в 18: никаких артритов и артрозов — врач раскрыла чудодейственный эликсир

1 стакан натощак — и суставы будут как в 18: никаких артритов и артрозов — врач раскрыла чудодейственный эликсир

22:04, 20 июл 2025

Этот древний рецепт, получивший новую жизнь благодаря рекомендациям специалистов, обещает помочь в борьбе с воспалением суставов и улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Марина Сорокина, опытный врач-диетолог, в своем интервью «Кубанским новостям» поделилась рецептом приготовления этого целебного напитка. Процесс несложен, но требует времени и внимания. Нужно взять стакан семян льна и залить их тремя литрами холодной воды. Затем смесь доводят до кипения и варят на медленном огне в течение двух часов. После остывания отвар процеживают через марлю, отделяя жидкость от семян.

Курс лечения этим отваром, по словам Сорокиной, длится три недели. Рекомендуется выпивать по стакану три раза в день. Интересно, что польза льна не ограничивается только жидкой частью. Диетолог советует не выбрасывать оставшиеся после процеживания семена, а использовать их в качестве полезной добавки к салатам и кашам. Кроме того, семена можно применять наружно, прикладывая их к больным суставам на полчаса.

Эффект от применения отвара наступает довольно быстро. Уже на третий день пациенты отмечают значительное облегчение и уменьшение болевых ощущений. Однако важно помнить, что у этого средства есть свои противопоказания. Сорокина предупреждает, что людям с воспалением желчного пузыря, диареей и метеоризмом следует воздержаться от употребления семян льна.

Дополнительную информацию о пользе льна предоставили специалисты Роспотребнадзора Республики Алтай. Они отмечают, что семена льна — отличный источник растительной клетчатки, которая не только снижает риск развития онкологических заболеваний, но и благотворно влияет на иммунную систему. Благодаря высокому содержанию полисахаридов, отвар из семян льна оказывает обволакивающее и бактерицидное действие, что особенно полезно при лечении гастрита и язвы желудка.

На тонометре всегда 120/70: выпивайте натощак стакан этого напитка — давление будет как в молодости

Читайте также:

На тонометре всегда 120/70: выпивайте натощак стакан этого напитка — давление будет как в молодости
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Читайте также

Вот как правильно собирать семена помидоров: два способа с пошаговой инструкцией, чтобы не допустить ошибок
Сад и огород
Вот как правильно собирать семена помидоров: два способа с пошаговой инструкцией, чтобы не допустить ошибок
На тонометре всегда 120/70: выпивайте натощак стакан этого напитка — давление будет как в молодости
Здоровье
На тонометре всегда 120/70: выпивайте натощак стакан этого напитка — давление будет как в молодости
Кому нельзя пить воду с лимоном на голодный желудок — ответил гастроэнтеролог Садыков
Это интересно
Кому нельзя пить воду с лимоном на голодный желудок — ответил гастроэнтеролог Садыков
Как оздоровить свою печень: нужно лишь 50 г этого напитка
Это интересно
Как оздоровить свою печень: нужно лишь 50 г этого напитка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен