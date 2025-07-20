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«Здоровье не пострадает»: химик назвал идеальный материал посуды для разогревания пищи в микроволновке

«Здоровье не пострадает»: химик назвал идеальный материал посуды для разогревания пищи в микроволновке

14:29, 20 июл 2025

Микроволновые печи стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако их использование требует определенных знаний для обеспечения безопасности здоровья. Недавно специалист в области химии поделился важными рекомендациями по этому вопросу.

По словам Николая Васильева, профессора химии из Государственного университета просвещения, оптимальным выбором для разогрева пищи в микроволновой печи является керамическая посуда. Альтернативой могут служить специально маркированные контейнеры с надписью «Microwave» или изделия из полиэтилена высокой плотности.

Васильев отметил, что допустимо использование тары из полиэтилена высокой плотности (с маркировкой 2 в треугольнике) или полипропилена (с маркировкой 5 в треугольнике). Он подчеркнул, что эти материалы могут содержать безопасные для здоровья пластификаторы.

Однако эксперт предостерег от использования других видов пластиковой посуды. При сильном нагревании такой пластик может разлагаться, выделяя токсичные вещества, которые попадают в пищу.

Важно отметить, что при неправильном выборе посуды для микроволновой печи в еде могут образовываться вредные соединения. Особенно опасно использование одноразовой пластиковой посуды и обычных пластиковых контейнеров.

Нагревание некачественного пластика может привести к выделению множества токсических веществ. Среди них особенно опасен бензол, способный вызывать окислительный стресс, повреждение ДНК и различные мутации.

Опасно для здоровья: эти продукты ни в коем случае нельзя греть в микроволновке

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы кухня
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