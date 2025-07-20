Кто пьет этот напиток, не склонен к инфарктам и инсультам: хватает 3 чашек в неделю — сердце и сосуды молодые даже в 80+

20:47, 20 июл 2025

В современном мире проблема сердечно-сосудистых заболеваний становится все более актуальной. За последние полвека количество людей, страдающих от этих недугов, значительно увеличилось как в России, так и во всем мире. Однако недавние исследования показывают, что простое изменение в рационе может существенно снизить риски развития опасных состояний.

Светлана Ищенко, опытный врач-инфекционист с 40-летним стажем, обращает внимание на удивительные свойства зеленого чая. По ее словам, люди, регулярно употребляющие этот напиток, отличаются более крепким здоровьем сердца и сосудов. Причина кроется в уникальном составе зеленого чая, который оказывает непосредственное воздействие на артерии.

«Зеленый чай — настоящая сокровищница полифенолов, которые благотворно влияют на наши артерии,» — поясняет доктор Ищенко.

Эти соединения не только снижают уровень холестерина, но и способствуют разрушению атеросклеротических бляшек, предотвращая закупорку сосудов. Кроме того, регулярное употребление зеленого чая помогает нормализовать артериальное давление.

Научное сообщество проявляет живой интерес к целебным свойствам зеленого чая. Масштабное исследование, результаты которого опубликованы в авторитетном издании European Journal of Preventive Cardiology, демонстрирует впечатляющие результаты. Ученые на протяжении семи лет наблюдали за двумя группами людей: теми, кто регулярно пил зеленый чай (не менее трех раз в неделю), и теми, кто употреблял его редко. Выводы оказались ошеломляющими: у первой группы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта снизился на четверть.

Данная информация носит ознакомительный характер и не может заменить консультацию квалифицированного медицинского специалиста. Прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, обязательно посоветуйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства.

Автор: Алия Карачурина