Выпил — и перистальтика тут же заработала: врач раскрыл мощный коктейль от запоров — 5 ингредиентов в стакан воды

13:54, 20 июл 2025

Нарушения работы кишечника могут существенно снизить качество жизни. Специалист в области интегративной медицины Руслан Масгутов предлагает простой, но действенный способ улучшить пищеварение.

Ключевым фактором в поддержании здоровья кишечника является достаточное потребление жидкости. Недостаток воды в организме часто приводит к затруднению прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту.

Для быстрого облегчения состояния доктор Масгутов рекомендует особый напиток, способный оказать почти моментальное воздействие на работу кишечника. Рецепт включает в себя следующие компоненты:

— Горячая вода (250 мл)

— Свежевыжатый сок лимона

— Столовая ложка яблочного уксуса

— Чайная ложка меда

— Чайная ложка свежемолотого имбиря

— Щепотка кайенского перца (опционально)

Этот коктейль предназначен для экстренной стимуляции кишечника. Однако важно помнить, что его не рекомендуется принимать натощак во избежание раздражения слизистой оболочки желудка.

Каждый ингредиент напитка выполняет определенную функцию. Лимонный сок способствует выведению токсинов и активизирует моторику кишечника. Яблочный уксус содержит вещества, помогающие очистить организм от шлаков. Мед обладает противовоспалительными свойствами и улучшает вкусовые качества напитка.

Следует отметить, что данный коктейль имеет довольно интенсивный вкус из-за высокого содержания кислот и острых компонентов. Людям с хроническими запорами, гастритом, язвенными заболеваниями ЖКТ и другими проблемами пищеварительной системы следует воздержаться от его употребления.

Автор: Алия Карачурина