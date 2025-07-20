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«Опасная привычка»: врачи предупредили, чем чревато нарушение сна — можно нажить страшный недуг

«Опасная привычка»: врачи предупредили, чем чревато нарушение сна — можно нажить страшный недуг

12:20, 20 июл 2025

Группа ученых провела масштабное исследование, результаты которого указывают на потенциальную связь между нерегулярным сном и повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Эти выводы были опубликованы в научном издании Diabetes Care.

В ходе длительного наблюдения, охватившего более 84 000 участников со средним возрастом 62 года, исследователи обнаружили, что люди с нестабильным графиком сна на треть чаще сталкивались с диагнозом диабет. Примечательно, что даже незначительные отклонения от привычного режима, например, сдвиг времени сна на час, могли повлиять на вероятность возникновения заболевания.

Анализ данных показал, что эта тенденция сохранялась независимо от других факторов, таких как образ жизни, сопутствующие заболевания или генетическая предрасположенность. Особенно ярко эта взаимосвязь проявлялась у лиц с низким генетическим риском диабета, которые спали в среднем более восьми часов в сутки.

Специалисты напоминают, что оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет от шести до восьми часов. Этот период необходим для полноценного восстановления организма и накопления энергии. Однако как недостаточный, так и избыточный сон может негативно сказываться на здоровье.

Чрезмерно продолжительный сон, превышающий двенадцать часов, зачастую не приносит ожидаемого чувства бодрости, а наоборот, может вызывать ощущение усталости и сонливости. Кроме того, регулярный избыток сна, как и его недостаток, может стать фактором риска для развития различных заболеваний. Если человек спит долго, но при этом не чувствует себя отдохнувшим, это может свидетельствовать о проблемах с нервной системой.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: здоровье сон
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