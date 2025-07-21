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Страшные опухоли не грозят: врач назвала лучшие продукты для «антираковой тарелки» — легко вырастить на грядках

Страшные опухоли не грозят: врач назвала лучшие продукты для «антираковой тарелки» — легко вырастить на грядках

12:16, 21 июл 2025

Последние наблюдения в области онкологии указывают на тревожную тенденцию: возраст пациентов с онкологическими заболеваниями снижается. Об этом сообщает онколог Лариса Халикова в своем блоге. Если ранее рак считался болезнью преимущественно пожилых людей, то сейчас все чаще диагностируется у людей среднего и даже молодого возраста.

Специалист подчеркивает значимость питания. В качестве примера приводится статистика: ежедневное потребление даже небольшого количества газированных напитков существенно повышает вероятность развития рака кишечника.

Халикова опровергает миф о существовании продуктов, способных уничтожить раковые клетки, но подчеркивает важность сбалансированного питания для профилактики онкологии. Она ссылается на концепцию «антираковой тарелки», разработанную французским врачом Давидом Серван-Шрейбером, который сам боролся с раком мозга почти два десятилетия.

Среди продуктов, рекомендуемых для профилактики онкологических заболеваний, врач выделяет:

1. Овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста)
2. Различные виды грибов
3. Косточковые фрукты
4. Ягоды
5. Чеснок и лук
6. Томаты
7. Бобовые (чечевица, фасоль)
8. Оливковое и льняное масло
9. Зеленый чай

Эти продукты, по мнению специалиста, могут стать основой рациона, направленного на снижение риска развития онкологических заболеваний.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: рак здоровье
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