Врачи предупредили о смертельном недуге, который маскируется под родинку: лечение нужно начинать как можно скорее

19:42, 22 июл 2025

Онкологи подчеркивают критическую важность регулярного самообследования кожи для выявления меланомы — одного из наиболее агрессивных видов рака. Своевременное обнаружение злокачественных новообразований значительно повышает шансы на успешное лечение.

Показателен случай 64-летней жительницы Сергиева Посада, которая заметила изменения в размере и форме одного из своих невусов. Когда пигментное пятно изменило цвет, женщина незамедлительно обратилась к дерматологу. Проведенные исследования подтвердили онкологический диагноз.

Благодаря раннему выявлению заболевания, терапия оказалась эффективной. Тем не менее, пациентке рекомендовано ежегодное наблюдение у онколога для профилактики рецидивов.

Специалисты отмечают, что на поздних стадиях меланома сопровождается общими симптомами: слабостью, снижением массы тела, анорексией, повышенной утомляемостью, головокружением и диспепсическими явлениями. При появлении таких признаков прогноз лечения существенно ухудшается.

Автор: Алия Карачурина