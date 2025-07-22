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Наладьте пищеварение и забудьте о проблемах с кишечником: эксперт советует включить в рацион определённую крупу

Наладьте пищеварение и забудьте о проблемах с кишечником: эксперт советует включить в рацион определённую крупу

13:51, 22 июл 2025

Современные диетологи обратили внимание на уникальный продукт, известный еще со времен цивилизации инков. Речь идет о киноа — небольших семенах, богатых питательными веществами и обладающих благотворным влиянием на пищеварительную систему.

Специалист в области ревматологии отмечает, что регулярное употребление киноа способствует нормализации работы кишечника и может помочь при проблемах с пищеварением. Эта древняя культура содержит комплекс витаминов, аминокислот и пробиотических волокон, которые служат питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.

Интересно, что киноа имеет приятный вкус с легким ореховым оттенком. Это позволяет использовать ее не только в качестве гарнира или ингредиента для салатов и супов, но и экспериментировать с ней в сладких блюдах.

Историческая справка показывает, что киноа культивировалась в Андах около пяти тысячелетий назад. Инки считали ее священной и сделали основой своего рациона. Сегодня эта культура переживает второе рождение, завоевывая популярность среди сторонников здорового питания по всему миру.

Статья носит информационный характер, необходима консультация специалиста.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: киноа
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