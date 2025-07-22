Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт
12:30, 22 июл 2025
Многие специалисты по питанию рекомендуют исключать хлеб из рациона, ссылаясь на содержание глютена, сахара и дрожжей, которые якобы негативно влияют на здоровье и способствуют набору лишнего веса.
Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. Диетолог Марина Костюченко предлагает более сбалансированный подход к потреблению хлеба, особенно для людей старшего возраста.
По мнению Костюченко, ключ к здоровому употреблению хлеба — в выборе правильного сорта. Она отмечает, что хлеб из муки высшего сорта действительно содержит много «пустых» калорий, но ржаной хлеб может быть весьма полезным.
Для пожилых людей диетолог рекомендует обратить внимание на хлеб из альтернативных видов муки, таких как льняная или тыквенная, а также на изделия с добавлением топинамбура.
Однако Костюченко признает, что найти действительно полезный хлеб в магазинах может быть непросто. По ее словам, доля таких продуктов составляет всего около 1% от общего ассортимента, и зачастую они имеют более высокую стоимость, что может отпугивать покупателей.
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