Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт

12:30, 22 июл 2025

Многие специалисты по питанию рекомендуют исключать хлеб из рациона, ссылаясь на содержание глютена, сахара и дрожжей, которые якобы негативно влияют на здоровье и способствуют набору лишнего веса.

Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. Диетолог Марина Костюченко предлагает более сбалансированный подход к потреблению хлеба, особенно для людей старшего возраста.

По мнению Костюченко, ключ к здоровому употреблению хлеба — в выборе правильного сорта. Она отмечает, что хлеб из муки высшего сорта действительно содержит много «пустых» калорий, но ржаной хлеб может быть весьма полезным.

«Ржаной хлеб — это источник сложных углеводов, белков и клетчатки. Он богат витаминами группы В и Е, а также важными минералами, включая магний, кальций и железо. Особенно стоит отметить содержание селена, который благотворно влияет на функцию щитовидной железы», — поясняет специалист.

Для пожилых людей диетолог рекомендует обратить внимание на хлеб из альтернативных видов муки, таких как льняная или тыквенная, а также на изделия с добавлением топинамбура.

Однако Костюченко признает, что найти действительно полезный хлеб в магазинах может быть непросто. По ее словам, доля таких продуктов составляет всего около 1% от общего ассортимента, и зачастую они имеют более высокую стоимость, что может отпугивать покупателей.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen