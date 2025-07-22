Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт

Ожирение не грозит: диетолог опровергла самый популярный миф о хлебе и назвала группу людей, кому нужно обязательно есть этот продукт

12:30, 22 июл 2025

Многие специалисты по питанию рекомендуют исключать хлеб из рациона, ссылаясь на содержание глютена, сахара и дрожжей, которые якобы негативно влияют на здоровье и способствуют набору лишнего веса.

Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. Диетолог Марина Костюченко предлагает более сбалансированный подход к потреблению хлеба, особенно для людей старшего возраста.

По мнению Костюченко, ключ к здоровому употреблению хлеба — в выборе правильного сорта. Она отмечает, что хлеб из муки высшего сорта действительно содержит много «пустых» калорий, но ржаной хлеб может быть весьма полезным.

«Ржаной хлеб — это источник сложных углеводов, белков и клетчатки. Он богат витаминами группы В и Е, а также важными минералами, включая магний, кальций и железо. Особенно стоит отметить содержание селена, который благотворно влияет на функцию щитовидной железы», — поясняет специалист.

Для пожилых людей диетолог рекомендует обратить внимание на хлеб из альтернативных видов муки, таких как льняная или тыквенная, а также на изделия с добавлением топинамбура.

Однако Костюченко признает, что найти действительно полезный хлеб в магазинах может быть непросто. По ее словам, доля таких продуктов составляет всего около 1% от общего ассортимента, и зачастую они имеют более высокую стоимость, что может отпугивать покупателей.

От какого хлеба можно умереть, рассказал врач Дьяков — хлеб с таким признаком выбрасывайте немедленно

Читайте также:

От какого хлеба можно умереть, рассказал врач Дьяков — хлеб с таким признаком выбрасывайте немедленно
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: хлеб здоровье
Читайте также

Скрытая угроза: Мясников назвал 2 продукта, от которых нужно срочно отказаться
Это интересно
Скрытая угроза: Мясников назвал 2 продукта, от которых нужно срочно отказаться
Хлеб без вреда: Простая процедура, снижающая гликемический индекс
Это интересно
Хлеб без вреда: Простая процедура, снижающая гликемический индекс
Белый хлеб - серьезный удар по вашему организму. Как избежать негативных последствий
Это интересно
Белый хлеб - серьезный удар по вашему организму. Как избежать негативных последствий
Станет ядом: врач назвала хлеб, который может вызывать рак
Потребитель в Башкирии
Станет ядом: врач назвала хлеб, который может вызывать рак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен