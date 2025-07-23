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Потеряете зрение: офтальмолог предупредила о вреде контактных линз — каждый второй россиянин допускает эту ошибку

Потеряете зрение: офтальмолог предупредила о вреде контактных линз — каждый второй россиянин допускает эту ошибку

11:45, 23 июл 2025

Использование контактных линз становится все более популярным методом коррекции зрения. Однако многие пользователи пренебрегают правилами их эксплуатации, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем глаз.

По данным недавнего исследования, около половины российских пользователей контактных линз продолжают их носить после истечения срока годности. Офтальмологи предупреждают, что даже незначительное превышение рекомендованного периода использования может существенно повысить риск осложнений.

«Изношенные линзы могут повредить поверхность роговицы, открывая путь для инфекций», — поясняет специалист в области офтальмологии.

Эксперты настаивают на строгом соблюдении инструкций производителя: если указан месячный срок ношения, то именно его и следует придерживаться.

Особое внимание стоит уделить однодневным линзам. Их рекомендуется менять каждые 12 часов, что особенно актуально для людей с длительным рабочим днем.

Специалисты также подчеркивают важность использования качественных средств ухода за линзами и соблюдения гигиены. Необходимо избегать контакта линз с косметикой и загрязнениями, а при невозможности тщательной очистки — заменить их новыми.

Важно помнить, что при любых воспалительных процессах в глазах ношение контактных линз противопоказано. Кроме того, перед водными процедурами линзы следует обязательно снимать.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: контактные линзы
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