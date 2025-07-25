Сами же провоцируете рак груди! Такие бюстгальтеры носить ни в коем случае нельзя — онколог отругал россиянок

12:19, 25 июл 2025

Владимир Асташов, заведующий кафедрой хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, обратил внимание на неожиданный фактор риска — неправильно подобранное нижнее белье. Эксперт подчеркивает важность выбора комфортных моделей бюстгальтеров, которые не сдавливают грудь. Он настоятельно рекомендует отказаться от бюстгальтеров с косточками, так как они могут травмировать ткани и потенциально способствовать развитию онкологических процессов.

Однако выбор белья — не единственный аспект, на который стоит обратить внимание. Асташов указывает на необходимость контроля веса как одного из ключевых факторов в профилактике рака груди. Он призывает женщин пересмотреть свой рацион, исключив из него вредные продукты. Вместо копченостей, жирной пищи и фастфуда специалист советует увеличить потребление овощей, фруктов и морепродуктов, богатых полезными веществами.

Отказ от вредных привычек также играет существенную роль в снижении риска заболевания. Врач настаивает на полном отказе от курения и умеренном употреблении алкоголя. Эти меры не только благотворно влияют на здоровье груди, но и улучшают общее состояние организма.

В дополнение к здоровому образу жизни Асташов рекомендует регулярный прием витаминных комплексов. Особое внимание он уделяет витаминам С и D, которые обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают иммунную систему.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Imagen