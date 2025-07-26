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Мужчинам — обязательно: врач Киселева сообщила, в чем заключается неожиданная польза малины

Мужчинам — обязательно: врач Киселева сообщила, в чем заключается неожиданная польза малины

15:37, 26 июл 2025

С наступлением сезона малины эксперты напоминают о многочисленных достоинствах этой ароматной ягоды. Специалист в области эндокринологии поделилась информацией о составе и свойствах малины, подчеркнув ее особую ценность для мужского здоровья.

Малина представляет собой настоящую кладовую питательных веществ. В ее состав входят различные сахара, органические кислоты, витамины и минералы. Эта ягода может быть полезна людям всех возрастов и полов, оказывая благотворное влияние на кожу, волосы и общее состояние организма.

Особо отмечается польза малины для беременных женщин благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты. Кроме того, чай из малины может способствовать улучшению работы кишечника и обладает противовоспалительными свойствами.

Мужчинам рекомендуется обратить особое внимание на малину, так как она может положительно влиять на потенцию и помогать в профилактике простатита. Среди прочих преимуществ малины — ее мочегонный эффект и способность снижать артериальное давление.

Детям малина помогает укреплять иммунитет и улучшать пищеварение. Рекомендуемая суточная норма потребления составляет до 200 граммов.

Однако следует помнить, что малина может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Кроме того, ее употребление следует ограничить при определенных заболеваниях, таких как мочекаменная болезнь, подагра, тромбозы или кровотечения.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на свои полезные свойства, малина не является лекарством. При наличии заболеваний необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: малина
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