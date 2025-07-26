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Гипертоникам — обязательно: Раскрыты удивительные свойства свеклы для здоровья — защитит даже от самых страшных недугов

Гипертоникам — обязательно: Раскрыты удивительные свойства свеклы для здоровья — защитит даже от самых страшных недугов

13:20, 26 июл 2025

В мире современной диетологии всё чаще звучит имя скромного, но полезного овоща — свеклы. Этот корнеплод, издавна знакомый славянской кухне, сегодня привлекает внимание учёных своим богатым составом и потенциальным влиянием на здоровье человека.

Профессор Лорен Болл из Университета Квинсленда подчеркивает растущую популярность свеклы в научных кругах. По его словам, этот овощ может стать эффективным помощником в профилактике ряда серьезных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет.

Особое внимание исследователей привлекает способность свекольного сока влиять на артериальное давление. Согласно проведенным исследованиям, регулярное употребление этого напитка может снизить верхнее давление на 2,73-4,81 мм рт. ст. Такой эффект сопоставим с результатами медикаментозной терапии и диетических ограничений, что особенно важно для людей, страдающих гипертонией.

Интересно, что польза свеклы не ограничивается лишь сердечно-сосудистой системой. Ряд исследований указывает на её потенциал в повышении спортивных показателей, особенно в дисциплинах, требующих выносливости.

Свекла богата витаминами группы В и С, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, что делает её настоящей природной аптекой. Этот факт подчеркивает важность включения данного овоща в ежедневный рацион для поддержания общего здоровья организма.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: свекла здоровье
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