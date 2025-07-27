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Проверили — и подтвердилось: эта ягода действительно снижает риск сердечных заболеваний — учёные назвали ежедневную норму

Проверили — и подтвердилось: эта ягода действительно снижает риск сердечных заболеваний — учёные назвали ежедневную норму

21:03, 27 июл 2025

Недавно проведенное исследование, представленное на конференции Nutrition-2024, демонстрирует интересные результаты влияния клубники на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученые из Иллинойского технологического института провели эксперимент с участием 68 добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет. Испытуемые были разделены на две равные группы, одна из которых ежедневно включала в свой рацион порцию клубники.

По итогам исследования выяснилось, что у участников, употреблявших клубнику, наблюдалось значительное улучшение функционирования эндотелия — внутреннего слоя клеток, выстилающего сердце и сосуды. Эндотелий играет ключевую роль в регуляции кровяного давления и сократительной способности сердца.

Анализы подтвердили положительные изменения в состоянии кровеносной и лимфатической систем у группы, потреблявшей клубнику.

Важно отметить, что клубника богата полезными веществами, включая клетчатку, пектин, органические кислоты и азотистые соединения. Особенно высоко содержание витамина С. Однако следует учитывать, что в ягоде может содержаться до 10% сахара.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника здоровье
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