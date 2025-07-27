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Все в СССР верили, что подорожник лечит раны: врач-терапевт разбила эту веру в пух и прах и предупредила, что лист растения может угробить человека

Все в СССР верили, что подорожник лечит раны: врач-терапевт разбила эту веру в пух и прах и предупредила, что лист растения может угробить человека

19:36, 27 июл 2025

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева развенчала популярный миф о лечебных свойствах свежесорванных листьев подорожника. Вопреки распространенному мнению, прикладывание листа этого растения к открытой ране может принести больше вреда, чем пользы. Специалист подчеркивает, что такой метод не только неэффективен для заживления, но и потенциально опасен.

Главная опасность кроется в возможном наличии патогенных микроорганизмов на поверхности листа. При контакте с открытой раной эти бактерии могут вызвать серьезные инфекции, включая столбняк — опасное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям.

Тем не менее, Тарадеева отмечает, что подорожник действительно обладает некоторыми целебными свойствами. Однако эти свойства присущи не листу как таковому, а соку растения. В соке подорожника содержатся фитонциды и витамин К, которые способствуют заживлению ран и обладают противовоспалительным эффектом. Но для получения этих веществ лист необходимо измельчить, что сложно сделать в полевых условиях без риска дополнительного загрязнения.

Как же правильно обрабатывать раны? Врач рекомендует следовать современным медицинским протоколам. Первым шагом должно быть промывание раны чистой водой. Затем следует обработать поврежденный участок дезинфицирующими средствами, такими как перекись водорода. После остановки кровотечения рану необходимо закрыть сухой стерильной повязкой.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подорожник здоровье
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