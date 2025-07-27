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«Выкачивание денег»: Эти анализы сдавать совершенно бесполезно, только зря напугают — врач Садыков

«Выкачивание денег»: Эти анализы сдавать совершенно бесполезно, только зря напугают — врач Садыков

13:14, 27 июл 2025

В медицинском сообществе растет скептицизм относительно целесообразности ряда популярных диагностических процедур. Эксперты отмечают, что некоторые анализы и обследования, часто запрашиваемые пациентами, могут не предоставлять существенной клинической ценности.

Гастроэнтеролог Рустем Садыков обратил внимание на три диагностических теста, эффективность которых вызывает сомнения:

1. Анализ на витамин D: Недавние исследования показали, что ранее установленные нормы были значительно завышены. Сейчас считается, что контроль уровня витамина D необходим только при специфическом лечении.

2. Определение уровня холестерина: Изолированное измерение общего холестерина малоинформативно. Ключевое значение имеет соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности.

3. Электрокардиограмма (ЭКГ): При отсутствии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний рутинное проведение ЭКГ может не предоставить значимой диагностической информации.

Стоит отметить, что месяц назад были пересмотрены нормы содержания витамина D в организме. Новые стандарты существенно ниже предыдущих, которые, как выяснилось, были установлены на основе недостаточно глубокого анализа данных 13 лет назад.

Медицинские специалисты подчеркивают важность индивидуального подхода к назначению диагностических процедур. Они рекомендуют пациентам консультироваться с врачами для определения необходимости тех или иных обследований.

Данная статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
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