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Панацеей от всех болезней оказалось забытое блюдо из СССР: лечит сердце и сосуды, растворяет тромбы — и все без варки

Панацеей от всех болезней оказалось забытое блюдо из СССР: лечит сердце и сосуды, растворяет тромбы — и все без варки

09:27, 28 июл 2025

В современном мире, где новомодные диеты и суперфуды сменяют друг друга с головокружительной скоростью, некоторые проверенные временем рецепты незаслуженно отходят на второй план. Один из таких «забытых» кулинарных шедевров — так называемая «паста Амосова», названная в честь ее создателя, советского врача Николая Амосова.

Светлана Ищенко, опытный инфекционист и нутрициолог, обращает внимание на уникальные свойства этого блюда. По ее словам, регулярное употребление пасты способствует значительному укреплению иммунитета, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта, а также обладает антикоагулянтными свойствами.

Состав пасты прост, но эффективен: сухофрукты (изюм, инжир, курага, чернослив), грецкие орехи, мед и лимон. Эта комбинация ингредиентов создает насыщенный витаминами и минералами продукт, который может стать отличной альтернативой привычным десертам.

Приготовление не требует особых навыков: достаточно измельчить ингредиенты в блендере или с помощью мясорубки. Рекомендуемая дневная доза — две столовые ложки. Однако стоит помнить о высокой калорийности продукта и не злоупотреблять им.

Интересно, что идея создания пасты возникла у Амосова в ходе наблюдений за послеоперационными пациентами. Он заметил, что те, кто регулярно употреблял это блюдо, быстрее шли на поправку.

Несмотря на многочисленные полезные свойства «пасты Амосова», важно помнить, что любые изменения в рационе лучше обсудить с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или индивидуальной непереносимости компонентов. Статья носит информационный характер.

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Автор: Алия Карачурина
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