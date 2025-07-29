Глюкоза впитается как в губку, холестерин — снизится, лишняя соль — уйдет: добавьте в рацион только 1 продукт — врач плохого не посоветует

18:46, 29 июл 2025

Современные исследования в области диетологии подчеркивают важность сбалансированного питания для поддержания здоровья организма. Нерациональный подход к выбору продуктов может привести к ряду проблем, включая избыток соли, накопление тяжелых металлов и повышение уровня глюкозы и холестерина в крови.

В поисках оптимальных решений для здорового рациона эксперты обращают внимание на так называемые «суперфуды» — продукты с высокой питательной ценностью. Одним из таких продуктов, по мнению диетолога Елены Соломатиной, является морская капуста.

Ключевое достоинство этой водоросли — богатое содержание йода, элемента критически важного для нормального функционирования щитовидной железы. Недостаток йода в организме может негативно сказаться на общей работоспособности человека.

Помимо йода, морская капуста богата растворимой клетчаткой. Этот компонент способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови, а также помогает организму избавляться от избытка соли.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, морская капуста может быть противопоказана некоторым людям. В частности, ее употребление не рекомендуется при гипертиреозе — состоянии, характеризующемся избыточной выработкой гормонов щитовидной железы. В этом случае дополнительное поступление йода может усугубить течение заболевания.

Справка. Гипертиреоз — это патологическое состояние, при котором наблюдается повышенная секреция гормонов щитовидной железы — трийодтиронина и тироксина. Это нарушение может серьезно повлиять на метаболизм и привести к необратимым изменениям во внутренних органах.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen