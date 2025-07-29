Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Здоровье »
logtype

Враги онкологии, старения и ожирения: врач из США назвал 2 специи, которые предотвратят любое воспаление в организме — они усиливают действие друг друга

Враги онкологии, старения и ожирения: врач из США назвал 2 специи, которые предотвратят любое воспаление в организме — они усиливают действие друг друга

18:43, 29 июл 2025

Современная медицина все чаще обращает внимание на роль воспаления в развитии серьезных заболеваний. Хотя в некоторых случаях требуется комплексное лечение, порой решение может скрываться в обычных кухонных шкафчиках.

Американский специалист в области диетологии и хиропрактики Эрик Берн выделяет два распространенных ингредиента, способных противостоять воспалительным процессам в организме. Речь идет о куркуме и черном перце — специях, знакомых каждому кулинару.

Куркума зарекомендовала себя как эффективное противовоспалительное средство. Ее регулярное употребление может способствовать замедлению процессов старения, поддержанию когнитивных функций и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, эта пряность может играть роль в профилактике ряда серьезных заболеваний, включая онкологию, диабет и болезнь Альцгеймера. Она также может помочь в борьбе с лишним весом, кожными проблемами и нарушениями пищеварения.

Черный перец, в свою очередь, обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Он благотворно влияет на пищеварение, кровообращение и иммунную систему, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Интересно отметить, что совместное использование этих специй может значительно усилить их полезные свойства. По данным исследований, черный перец способен увеличить эффективность куркумы в 20 раз. Поэтому для достижения максимального результата рекомендуется добавлять обе приправы в блюда одновременно.

3 продукта против рака: врач Смирнова рекомендует включить их в рацион уже сегодня

Читайте также:

3 продукта против рака: врач Смирнова рекомендует включить их в рацион уже сегодня
Автор: Алия Карачурина
Фото: Imagen
Теги: специи здоровье куркума черный перец
Читайте также

Гипертоникам — обязательно: Раскрыты удивительные свойства свеклы для здоровья — защитит даже от самых страшных недугов
Здоровье
Гипертоникам — обязательно: Раскрыты удивительные свойства свеклы для здоровья — защитит даже от самых страшных недугов
Ваш желудок перестанет «гореть огнём»: диетолог из США назвал 3 волшебных средства для борьбы с изжогой — результат уже через 1 день
Здоровье
Ваш желудок перестанет «гореть огнём»: диетолог из США назвал 3 волшебных средства для борьбы с изжогой — результат уже через 1 день
Не ешьте это: Врач Помойнецкая перечислила продукты, которые могут стать причиной воспаления и даже рака
Это интересно
Не ешьте это: Врач Помойнецкая перечислила продукты, которые могут стать причиной воспаления и даже рака
3 продукта против рака: врач Смирнова рекомендует включить их в рацион уже сегодня
Это интересно
3 продукта против рака: врач Смирнова рекомендует включить их в рацион уже сегодня


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен