Враги онкологии, старения и ожирения: врач из США назвал 2 специи, которые предотвратят любое воспаление в организме — они усиливают действие друг друга

18:43, 29 июл 2025

Современная медицина все чаще обращает внимание на роль воспаления в развитии серьезных заболеваний. Хотя в некоторых случаях требуется комплексное лечение, порой решение может скрываться в обычных кухонных шкафчиках.

Американский специалист в области диетологии и хиропрактики Эрик Берн выделяет два распространенных ингредиента, способных противостоять воспалительным процессам в организме. Речь идет о куркуме и черном перце — специях, знакомых каждому кулинару.

Куркума зарекомендовала себя как эффективное противовоспалительное средство. Ее регулярное употребление может способствовать замедлению процессов старения, поддержанию когнитивных функций и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, эта пряность может играть роль в профилактике ряда серьезных заболеваний, включая онкологию, диабет и болезнь Альцгеймера. Она также может помочь в борьбе с лишним весом, кожными проблемами и нарушениями пищеварения.

Черный перец, в свою очередь, обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Он благотворно влияет на пищеварение, кровообращение и иммунную систему, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Интересно отметить, что совместное использование этих специй может значительно усилить их полезные свойства. По данным исследований, черный перец способен увеличить эффективность куркумы в 20 раз. Поэтому для достижения максимального результата рекомендуется добавлять обе приправы в блюда одновременно.

Автор: Алия Карачурина

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