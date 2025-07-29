Диабет обеспечен: этот напиток нельзя пить после 50 лет — врач предупредила о последствиях
15:10, 29 июл 2025
Эксперт в области питания Хиллари Райт поделилась тревожными выводами о воздействии сладких безалкогольных напитков на организм людей старше 50 лет.
Райт подчеркивает, что с годами наш метаболизм претерпевает существенные изменения. После полувекового рубежа организм становится более уязвимым к развитию инсулинорезистентности. В этих условиях даже небольшое количество сладкой газировки может нанести ощутимый вред здоровью.
Интересно отметить разницу в реакции организма на сладкие напитки в разном возрасте. Если в 19 лет стакан газировки вряд ли окажет заметное влияние на здоровье, то после 50 лет ситуация кардинально меняется. Райт рекомендует заменить вредные напитки более полезными альтернативами, например, свежевыжатым соком, разбавленным минеральной водой.
Однако проблема не ограничивается лишь риском развития диабета. Употребление сладкой газировки может привести к снижению плотности костной ткани, увеличивая вероятность возникновения остеопороза. Кофеин и ортофосфорная кислота, содержащиеся в таких напитках, препятствуют нормальному усвоению кальция организмом. Кроме того, регулярное потребление сладких газированных напитков способствует набору лишнего веса.
Стоит отметить, что сама по себе газированная вода не несет такой угрозы здоровью. Её получают путем насыщения обычной воды углекислым газом под давлением, что по сути превращает её в слабый раствор угольной кислоты. Опасность представляют именно добавленные сахара и искусственные компоненты.
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