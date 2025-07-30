Вот что поможет снизить сахар в крови: врачи рассказали, когда насторожиться и что предпринять

10:23, 30 июл 2025

Сахарный диабет становится все более распространенным заболеванием, важно уметь распознавать признаки повышенного уровня сахара в крови. Это состояние, известное как гипергликемия, может представлять серьезную опасность не только для людей с диагнозом диабет первого или второго типа, но и для беременных женщин.

Наше тело — удивительный механизм, способный подавать сигналы о нарушениях в работе систем организма. Специалисты настоятельно рекомендуют внимательно прислушиваться к этим сигналам. Английская Национальная служба здравоохранения выделяет ряд симптомов, игнорировать которые нельзя. Если вы заметили у себя необъяснимую боль в области живота, проблемы с пищеварением, неожиданную потерю веса или ощущение постоянной усталости — это может быть признаком повышенного уровня сахара в крови.

Но список тревожных сигналов на этом не заканчивается. Обратите внимание на такие проявления, как постоянная жажда и сухость во рту, нечеткость зрения или появление странного запаха изо рта, напоминающего запах ацетона. Эти симптомы возникают из-за того, что организм пытается самостоятельно справиться с избытком глюкозы, выводя ее через мочевыделительную систему.

Что же делать, если вы заподозрили у себя признаки гипергликемии? Прежде всего, не паникуйте. Существуют простые способы помочь своему организму. Один из них — увеличение потребления воды. Согласно рекомендациям по правильному питанию Eatwell Guide, оптимальным считается употребление 6-8 стаканов воды в день. Это поможет вывести излишки сахара из организма естественным путем.

Кроме того, не стоит забывать о физической активности. Регулярные упражнения способствуют нормализации уровня сахара в крови. Однако важно помнить, что при частых эпизодах гипергликемии самолечение может быть опасным. В таких случаях настоятельно рекомендуется обратиться к врачу для получения профессиональной консультации и назначения соответствующего лечения.

Автор: Алия Карачурина