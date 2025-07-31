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Опухоли ни на шаг не подойдут: врач из США назвал продукты для профилактики от агрессивного рака — даже в 70+ спасут

Опухоли ни на шаг не подойдут: врач из США назвал продукты для профилактики от агрессивного рака — даже в 70+ спасут

15:09, 31 июл 2025

Американский диетолог Кэтрин Маренго раскрыла секреты питания, способного значительно снизить риск развития онкологических заболеваний. Удивительно, но эти продукты доступны практически каждому и могут легко стать частью ежедневного рациона.

Первое место в списке Маренго занимает морская рыба жирных сортов. Лосось, скумбрия и анчоусы — настоящие кладези полезных веществ. Богатые калием и омега-3 жирными кислотами, эти морские обитатели выступают природными защитниками нашего организма от развития раковых клеток. Однако не стоит пренебрегать и пресноводными видами: по словам эксперта, регулярное употребление речной рыбы способно уменьшить вероятность онкологических заболеваний более чем наполовину — на целых 53%.

Не менее важную роль в противораковой диете играют грецкие орехи. Маренго подчеркивает, что хотя все виды орехов обладают определенным противоопухолевым эффектом, именно грецкие выделяются особой эффективностью. Эти дары природы не только вкусны, но и могут стать настоящим щитом для нашего здоровья.

Интересно, что термин «рак», ставший сегодня синонимом одного из самых страшных диагнозов, имеет древние корни. Многие историки приписывают его авторство самому Гиппократу, который использовал греческое слово «carcinos» для описания опухолей без изъязвлений, а «carcinoma» — для обозначения язвенных новообразований.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак
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