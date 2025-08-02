Скрытая угроза здоровью почек: врач Купер предостерегает от использования этой посуды

11:49, 02 авг 2025

Джеймс Купер, заместитель директора по продовольственной политике FSA (Агентства по пищевым стандартам Великобритании), обратил внимание общественности на потенциальные риски, связанные с использованием определенных видов пластиковой посуды. Особую обеспокоенность вызывают изделия, в состав которых входят растительные волокна, такие как бамбук, рисовая шелуха и пшеничная солома.

Проблема заключается в том, что при контакте с горячей пищей или напитками эти материалы могут выделять вредные вещества. Среди них — формальдегид, способный негативно воздействовать на кишечник, и меламин, который может привести к серьезным проблемам с почками. Хотя в малых дозах эти вещества не представляют immediate угрозы, их длительное поступление в организм вызывает серьезные опасения у медиков.

Купер подчеркивает:

«Наши исследования не выявили достаточных доказательств безопасности этих продуктов для потребителей. Поэтому мы считаем, что пищевые контейнеры и посуда с содержанием бамбукового композитного материала не должны находиться в продаже».

Эксперты призывают потребителей быть бдительными при выборе посуды для пикников и отдавать предпочтение проверенным материалам. Они также рекомендуют производителям пересмотреть состав своей продукции и искать альтернативные, безопасные решения для изготовления одноразовой посуды.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Imagen