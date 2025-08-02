Опасный симптом: почему постоянно мерзнут ноги — 4 причины назвала врач Атаманова
11:43, 02 авг 2025
Многие сталкиваются с ощущением холода в ногах, особенно в прохладную погоду или при малоподвижном образе жизни. Однако если это состояние становится хроническим, оно может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.
Эндокринолог Юлия Атаманова выделяет несколько возможных причин этого явления. Одна из них - гипотиреоз, характеризующийся недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы. Это нарушение влияет на усвоение кислорода тканями, что может проявляться в виде постоянно холодных конечностей.
Для исключения гипотиреоза Атаманова рекомендует провести анализ крови на ТТГ и свободный Т4. Если эти показатели в норме, следует искать другие причины.
Сахарный диабет - еще один потенциальный фактор, вызывающий нарушения кровообращения в нижних конечностях. Это может приводить не только к ощущению холода, но и к судорогам в ногах.
Анемия, характеризующаяся низким уровнем гемоглобина, также может быть причиной недостаточного кровоснабжения стоп и, как следствие, их охлаждения.
Интересно, что и избыточный вес может влиять на температуру ног. Ожирение создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, затрудняя кровоток к периферическим тканям.
При наличии постоянно холодных ног специалисты советуют не игнорировать эту проблему и обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения возможных заболеваний.
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