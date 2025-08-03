Секрет долголетия раскрыт: ученые рассказали, в какую группу крови «вмонтирован» ген, который позволяет дожить до 100 лет
21:37, 03 авг 2025
Каждая группа крови несет в себе уникальную информацию о предрасположенности к определенным заболеваниям. Обладатели первой группы, например, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфарктов. Люди со второй группой крови чаще сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Интересно, что третья группа крови ассоциируется с большей восприимчивостью к респираторным заболеваниям, включая новую коронавирусную инфекцию. А редкая четвертая группа может указывать на предрасположенность к развитию деменции в пожилом возрасте.
Но не все так мрачно. Ученые обнаружили, что первая группа крови содержит ген, связанный с долголетием. Носители этой группы чаще других преодолевают столетний рубеж. Неслучайно эта группа крови широко распространена в регионах, известных своими долгожителями – Японии, на Кавказе и в Коста-Рике.
Отдельного внимания заслуживает так называемая "золотая кровь" – кровь с нулевым резус-фактором. Ее уникальность заключается в полном отсутствии Rh-антигенов, что делает ее универсальным донором для любого человека, даже с редкими группами крови в системе резус-фактора.
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