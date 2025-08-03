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Кровавое лакомство: Гастроэнтеролог развеяла главный миф о пользе гематогена — перестаньте покупать его детям

Кровавое лакомство: Гастроэнтеролог развеяла главный миф о пользе гематогена — перестаньте покупать его детям

12:46, 03 авг 2025

В современном мире многие привычные вещи подвергаются переоценке, и гематоген — не исключение. Это лакомство, знакомое нескольким поколениям россиян, долгое время считалось чуть ли не панацеей, особенно для поддержания уровня железа в организме. Однако недавние исследования и мнения экспертов заставляют нас взглянуть на этот продукт по-новому.

Традиционно гематоген ассоциировался с бычьей кровью и пользой для здоровья. Многие родители давали его детям, веря в его лечебные свойства. Но так ли на самом деле полезен этот продукт? Современные медицинские специалисты выражают серьезные сомнения относительно его эффективности и безопасности.

Гастроэнтеролог Татьяна Бандурина, например, категорически не рекомендует гематоген. По ее словам, употребление одной плитки не принесет значительного вреда, но и пользы от нее не будет.

«Это просто конфета,» — утверждает врач.

Однако регулярное потребление гематогена может привести к нежелательным последствиям для здоровья.

Среди основных рисков, связанных с чрезмерным употреблением гематогена, эксперты выделяют набор лишнего веса. Высокое содержание сахара в продукте может негативно влиять на метаболизм и способствовать развитию ожирения. Кроме того, гематоген может спровоцировать обострение гастрита у людей с предрасположенностью к этому заболеванию.

Особую тревогу у медиков вызывает возможная связь между регулярным потреблением гематогена и риском развития диабета. Высокое содержание сахара в продукте может оказывать существенное влияние на уровень глюкозы в крови, что особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету.

Татьяна Бандурина выражает обеспокоенность распространенной практикой давать гематоген детям.

«Меня шокирует эта привычка,» — заявляет врач.

Она настоятельно рекомендует родителям пересмотреть свое отношение к этому продукту и исключить его из рациона детей.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: гематоген
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