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Смертельная угроза: онколог рассказал, почему при изменении аппетита и родинок нужно немедленно обратиться к врачу

Смертельная угроза: онколог рассказал, почему при изменении аппетита и родинок нужно немедленно обратиться к врачу

12:20, 03 авг 2025

Евгений Гордеев, опытный врач-онколог, поделился с «Известиями» важной информацией о симптомах рака. Он подчеркнул, что проявления онкологии могут быть крайне разнообразными и зависят от конкретного типа заболевания. Это затрудняет самостоятельное выявление проблемы на начальных этапах.

Однако существуют некоторые общие признаки, на которые стоит обратить внимание. Изменения в аппетите, необычные трансформации родинок, нарушения дыхания и резкое снижение энергичности могут служить первыми «звоночками». Гордеев призывает не игнорировать эти симптомы и своевременно обращаться к специалистам.

Особое внимание врач уделил вопросу наследственной предрасположенности к онкологии. В таких случаях он настоятельно рекомендует пройти генетическое обследование и проверить наличие онкомаркеров. Эти меры играют ключевую роль в раннем выявлении заболевания и могут спасти жизнь.

Говоря о диагностике, Гордеев отметил важность правильной интерпретации результатов анализов. В частности, он упомянул раковый маркер CA-62, подчеркнув, что для корректной оценки его показателей необходимы глубокие знания и богатый опыт врачей.

Статистика показывает, что среди женского населения России наиболее распространенным онкологическим заболеванием является рак молочной железы. За ним следует рак кожи.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рак
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